В Омске 11-летний хоккеист попал в больницу после драки

Одному из мальчиков понадобилась медицинская помощь. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне из одной из омских больниц в полицию поступило сообщение об 11-летнем пациенте, которого привезли по скорой.

Как рассказали в пресс-службе полиции, ребенок объяснил, что побои получил во время драки с товарищем. Они вместе возвращались с тренировки по хоккею, тогда и разгорелся конфликт. О его причинах ничего не известно, но последствия оказались такими серьезными, что одному из участников понадобилась медицинская помощь.

Разбираться в произошедшем будут инспекторы ПДН отдела полиции №8. Предворительно известно, что участниками драки были школьники 11 и 12 лет. В ходе проверки выяснят все причины произошедшего и вынесут процессуальное решение.