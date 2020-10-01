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Омич уехал на заработки в область и пропал

О его месте нахождения не известно уже неделю
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Родственники не знают, где искать парня.

Родственники не знают, где искать парня.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях родственники ищут пропавшего 19-летнего Катальникова Николая Владимировича. Как сообщают в посте, молодой человек на выходит на связь с 22 сентября. Он уехал в Омскую область в сторону Большеречья на ремонт дороги, чтобы подзаработать, но ничего конкретного родственникам не сообщил. Молодой человек даже не выходил в соцсети больше недели.

Особые приметы: среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, на вид 20-25 лет.

Родственники просят сообщить им, если кто-то видел или знает, где находится Николай, по номеру телефона 89507934273.

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