Омич уехал на заработки в область и пропал

Родственники не знают, где искать парня. Фото: ВКонтакте

В соцсетях родственники ищут пропавшего 19-летнего Катальникова Николая Владимировича. Как сообщают в посте, молодой человек на выходит на связь с 22 сентября. Он уехал в Омскую область в сторону Большеречья на ремонт дороги, чтобы подзаработать, но ничего конкретного родственникам не сообщил. Молодой человек даже не выходил в соцсети больше недели.

Особые приметы: среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, на вид 20-25 лет.

Родственники просят сообщить им, если кто-то видел или знает, где находится Николай, по номеру телефона 89507934273.