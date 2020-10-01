Рядом с Домом актера в Омске появилось новое граффити

На завершение работы у художников ушло 3 дня. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

В стены омских домов продолжают украшать красочными рисунками с памятными личностями и символами города. Сегодня художники закончили работу над масштабным граффити на стене дома №43 по улице Ленина рядом с Домом актера. Его нанесли вместо старого рисунка, который пришлось убрать из-за ремонта фасада. Граффитисты изобразили омского художника Кондратия Белова на фоне пейзажа с рекой. Такие мотивы были ведущими в творчестве живописца.

- Я принимал непосредственное участие в создании эскиза граффити, и его появление стало завершающей точкой в мероприятиях, посвященных 120-летию художника. И вот теперь оно будет напоминать о Кондратии Белове омичам не только в год его 120-летия, - оценил работу внук художника Владимир Белов.

Напомним, что одной из последних работ художников стал подарок к 70-летию "Авангарда", который расположен недалеко, на улице Чокана Валиханова. В минкульте обещают, что в этом году в Омске появится еще несколько рисунков.