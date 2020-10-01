Министр образования пока не знает, будут ли в Омске продлевать каникулы вслед за Москвой

В Москве уже заявили о продлении осенних каникул в школах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в стране вернулись к пиковым значениям весны. Растет число заболевших и в Омске. В последние дни выявляют по 80-90 заразившихся. В Москве уже заявили о продлении осенних каникул в школах. С 5 по 18 октября дети учиться не будут. В регионах решение о продлении каникул должны принимать местные власти.

"Комсомолка" дозвонилась до министра образования Омской области Татьяны Дерновой, чтобы выяснить, как будут отдыхать ученики в наших школах.

- У меня сейчас совещание. Скажите хотя бы тему вопроса? - сказала министр.

- Москва продлила осенние каникулы в школах на неделю. Решения на местах отдали на откуп регионам. В Омске продлевать будут?

- В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба. Решение будет принимать оперштаб, - ответила Татьяна Дернова сайту "Комсомольская правда в Омске" и положила трубку.

Дата этого заседания нам пока неизвестна. Добавим, что ранее оперштаб рекомендовал омичам от 65 лет уйти на самоизоляцию и не покидать своих квартир без лишней необходимости.