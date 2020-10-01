Соцсети: На видео попало, как в Омске с Ленинградского моста упал человек

Фото: «Инцидент Омск»

ЧП случилось в ночь на 1 октября в Центральном округе. По предварительным данным, с Ленинградского моста упал человек.

Судя по видео, выложенному подписчиками в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте», на месте происшествия было многолюдно. Обеспокоенные прохожие вызвали экстренные службы. В районе Ленинградского моста работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и спасатели.

Что именно произошло, а также удалось ли вытащить оказавшегося в воде омича или хотя бы его тело, пока не ясно.