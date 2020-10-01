Омичи смогут добраться до Крыма без пересадок

На крымские курорты омичи смогут попасть поездом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон отпусков на море в этом году уже подошел к концу. Из-за закрытых границ многие омичи не смогли попасть на зарубежные курорты, пришлось отдыхать в России. Но и здесь можно было столкнуться с трудностями. Напрямую из Омска можно попасть в Сочи и Краснодар, а вот до Крыма только с пересадками, что значительно повышает стоимость билетов.

В следующем году в компании "Гранд Сервис Экспресс" планируют запустить прямое железнодорожное сообщение между Омском и Крымом.

- До конца года планируем связать Крым нашими поездами с Пермью, Омском и Астраханью. Также мы планируем запуск поезда, который пройдет через Брянскую и Орловскую области, – поделился планами гендиректор компании Александр Ганов.

Сейчас поезда "Таврия" ходят из Крыма в 30 городов России.