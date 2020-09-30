Омичам рассказали, как купить билеты в драмтеатр с существенной скидкой

Омская драма готовит специальную акцию к Дню пожилого человека. Фото: vk.com/omskdrama

В день пожилого человека 1 октября Омская драма собирается порадовать зрителей классической комедией по пьесе Александра Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше», в котором блистают народные артисты России Валерий Алексеев, Наталья Василиади, Валерия Прокоп. На этот спектакль всем пенсионерам по возрасту при предъявлении пенсионного удостоверения в кассе театра предоставляется скидка на билет 50%.

В октябре приятные сюрпризы ждут всех зрителей. Театр предлагает пакетное предложение на спектакли репертуара.

Если зрители приобретают билеты на два спектакля из представленного ниже списка сразу – на каждый спектакль будет действовать скидка 15%. Билеты на три спектакля, купленные за раз, подарят омичам скидку в 20%.

Спектакли Основной сцены, которые входят в пакетное предложение – «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Дракон», «Три товарища», «Время секондхэнд», «Альбом», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «На чемоданах», «Ханума», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Далекая страна», «Амадей», «Метод Гренхольма», «Лжец», «Бег», «Орфей спускается в ад».

Спектакли Камерной сцены – «Жизнь», «Рассказ неизвестного человека», «Отец», «Новая жизнь».

Пакетное предложение будет действовать до конца октября только при покупке билетов в кассе театра.

Напомним, каждый месяц Омский академический театр драмы объявляет спектакли месяца. Билеты на эти постановки продаются по сниженной на 30% цене. В октябре спектаклями месяца стали «Причал. Воздух детства» (3, 24 октября), «Лев Гурыч Синичкин» (7 сентября), «Дядя Ваня» (3, 24 октября).

На все вопросы вам ответят в Омском государственном академическом театре драмы по телефону 24-32-12.