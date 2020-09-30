В Омской области чиновница за взятку в 4 млн «помогла» выигрывать контракты на поставку продуктов в школы

Экс-чиновница получила взятку в общей сложности в 4 млн рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омской области будут судить ведущего бухгалтера из «Центра обеспечения учреждений в сфере образования» в Таврическом районе. По версии следствия, она «помогала» предпринимательнице выигрывать нужные контракты на поставку продуктов в школы. За свои услуги чиновница получила в общей сложности 4 млн рублей.

Когда в отношении нее возбудили уголовное дело, женщина уволилась. Вину она так и не признала, заявив, что деньги ей приносили в качестве благодарности за качественно выполненную работу. Правда, у следствия совсем другой взгляд на происхождение таких «премий».

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в Таврический районный суд Омской области для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.