В Омске без тепла остаются жители 72 многоэтажек

Омичи в 72 многоэтажках до сих пор ждут отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон начался в Омске с 22 сентября, но нектороым омичам он принес только хлопоты и простуду. Многие омичи жалуются на отсутствие отопления в домах и чуть теплую горячую воду. Всего в городе насчитывается 72 жилых многоэтажных дома, где нет отопления. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Тетерев Вадим.

Он рассказал, что в 50 домах продолжается капитальный ремонт сетей, а 22 продолжают мерзнуть из-за аварий.

- Что касается капремонта, здесь каждый случай решается в индивидуальном порядке, но такого, чтобы трубы сняли и в зиму ушли, конечно, не будет. Что касается проблем на теплосетях, при запуске отопительного сезона случаются порывы, потому что не все возможно предусмотреть во время ремонтной кампании, - объяснил Тетерев. Также замминстра пообещал, что дома, где тепла нет по причине аварий, подключат в ближайшее время.