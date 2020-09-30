В Омске на Левобережье изменили режим работы светофора

Фазы работы светофора уже изменили. Фото: пресс-служба администрации Омска

На перекрестке улиц Дианова и Дергаева изменили режим работы светофора. В департаменте транспорта отметили, что изменения необходимы, так как на перекрестке часто возникают проблемы при повороте автомобилей налево на везде с бульвара Космонавтов. Завершить маневр мешали встречные автомобили.

Проблему поворота решили с помощью регулировки работы светофора. По новой схеме он будет работать в две фазы. Во время первой будет разрешено движение по улице Дианова, в том числе и поворот. Во вторую фазу возможность поворота налево отключат и разешат движение со стороны улице Звездная. Такая организация движения позволит избежать проблем при повороте, которые и создавали заторы.