В Омске будут судить мужчину, тушившего о подростка сигареты

Мужчина полностью раскаялся и признал вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время в суде рассмотрят дело омича, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетними.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, вечером 24 июля 2020 года в одном из дворов на улице Павлова пьяный обвиняемый встретил двух подростков на детской площадке. 45-летний мужчина решил, что это место больше подходит ему для отдыха, чем детям, поэтому попытался прогнать подростков. Одного он сильно ударил по шее, что классифицировали как побои, а о щеку 14-летнего мальчика затушил сигарету. Ребенок получило ожоги 1-2 степени.

в ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Учитывая это, сторона обвинения намерена просить суд применить к обвиняемому уголовно-правовую норму воздействия и выписать ему штраф.