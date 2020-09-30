В Омской области нашли очаги бешенства в двух районах

Карантин в местах выявления заражений пока не вводят. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омской области нашли два очага заражения бешенством. Один в Азовском районе в селе Александровка и в Одесском районе в деревне Генераловка.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора. Сейчас специалисты проводят все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания. В первом случае его носителем являются собаки, во втором крупный рогаты скот. Вирус бешенства уже подтвержден лабораторным исследованиями. В ведомстве не исключают введения карантина в селах.

Вирус бешенства опасен для всех видов животных и человека. Если все же примут решение о введении карантина, то местным жителям будет запрещено вывозить и торговать домашними животными, свободно выгуливать собак и кошек. Похожие ограничительные меры уже применяли во время карантина по птичьему гриппу.