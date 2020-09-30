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Ниже нуля и туман ожидают омичей до конца недели

Днем погода еще порадует теплом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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До конца недели температура несколько раз упадет ниже нуля.

До конца недели температура несколько раз упадет ниже нуля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске погода все ощутимее становится холоднее. Ели днем солнце еще успевает прогревать воздух, то ночью приходят настоящие осенние заморозки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омске до конца недели ожидают минусовую температуру по ночам и густой туман. Нижу нуля столбик термометра опустится в среду и пятницу, а туманы будут постоянными. А вот в первый день октября обещают небольшие осадки.

В выходные дни синоптики прогнозируют сухую и относительно теплую погоду. Днем воздух прогреется до +17, будет относительно солнечно. Осадки придут в город к середине седующей недели.