Телефонная ссора омичей закончилась поножовщиной

При личной встрече после разговора по телефону в ход пошел нож. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне в Омске произошла драка с серьезными последствиями для ее участников. Как сообщают в пресс-службе полиции, все началось несколько дней назад. Тогда у мужчин состоялся неприятный телефонный разговор, в ходе которого они крупно поссорились. Через несколько дней, не стерпев обиды 20-летний омич решил выяснить отношения лично.

Он приехал к месту работы обидчика и конфликт продолжился уже при встрече. Тогда омич и нанес удар ножом в бедро своему обидчику.

21-летнего мужчину доставили в больницу с серьезным ранением. Нож задел бедренную вену и четырехглавую мышцу. Омичу предстоит длительный период реабилитации, а вот на его друга завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.