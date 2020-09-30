Омский священник подал в суд на протодиакона Кураева

Андрей Кураев пока не получал официальных уведомлений о том, что на него подали в суд.

Иск о защите чести и достоинства к Андрею Кураеву подал бывший настоятель Воскресенского войскового собора игумен Серафим (в миру Олег Николин). Причиной иска стала публикаци годичной давности в Живом журнале Кураева, где он упоминал о том, что игумен, возможно, домогался до 17-летнего семинариста.

Сам Кураев говорит, что официальных уведомлений пока не получал и вообще считает это спекуляцией.

- Узнал об этой истории из СМИ, официального уведомления суда не получал и не вхожу в юрисдикцию Черемушкинского суда. Насколько я знаю, иск подается по адресу проживания ответчика. В СМИ говорится, что иск был подан, был в базе данных, а потом эта информация исчезла. Эти странности наводят на мысль, что это спектакль, - рассказал он РИА Новости.

В РПЦ пока не комментируют ситуацию, так как ознакомиться с материалами дела невозможно, а связаться с омским игуменом не получается.