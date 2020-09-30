В Омске вместо детской площадки поставили гаражи

Теперь двор жилого дома выглядит серо и уныло. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи пожаловались на действия одной из управляющей компаний в Кировском округе. Около дома №14а к.2 на проспекте Космический во дворе дома начали ставить капитальные гаражи. Омичи не уверены, чья эта земля и что там должно быть, но ради этого снесли пусть старую, но детскую площадку.

Автор поста также опасается, что новые гаражи привлекут во двор бомжей, которые снова устроят беспорядки. Он отмечает, что такое уже было раньше, пока рядом стояли металлические гаражи. Их демонтировали совсем недавно, а незаконных обитателей разогнали.

До постройки гаражей во дворе были деревья и детская площадка. Фото: ВКонтакте

- Там за октябрьским такую мусорку развели, смотреть страшно. Нужно облагораживать территорию, а не застраивать гаражами. Неужели вам нравятся серые коробки, за которыми постоянно гадят, а не зелёные лужайки и спортивные площадки? - поддерживают автора поста в комментариях.