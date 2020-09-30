Начало пути к мечте

Особенно сильно об этом мечтают молодые семьи. Собственное жилье для семьи с детьми должно быть просторным. Но денег на квартиру мечты у двадцатилетних, как правило, нет.

Есть такая пословица: «По одежке протягивай ножки». И если пока не получилось заработать на двухсотметровые апартаменты, начни с малого, но продолжай мечтать о большом. А если это «малое» соединяет в себе возможность жить в комфортных условиях, несколько лет не думать о ремонте и экономить на коммунальных платежах, то и до «большого» - рукой подать.

Именно такой стартовой площадкой на пути к мечте для молодых и целеустремленных может стать квартира в микрорайоне «Рябиновка».

Застройщик предлагает будущим жильцам комфортные однокомнатные квартиры, площадью в 44 кв.м. по цене от 36 тысяч рублей за метр. Чуть более полутора миллионов рублей – и вы владелец комфортного нового жилья в формате «под ключ». Построенного с учетом требований энерго- и ресурсосбережения. В окнах – пятикамерные стеклопакеты. В каждой квартире индивидуальный отопительный газовый котел. Подачу тепла хозяева регулируют сами, а значит, и сумму платежей за коммунальные услуги могут корректировать в свою пользу. Кроме того, все новые квартиры оборудованы пожарной сигнализацией. Еще из дополнительных плюсов – хорошая шумоизоляция и качественное утепление стен.

Микрорайон новый, нов нем уже создана вся необходимая инфраструктура – есть поликлиника для взрослых и для детей, торговый комплекс, аптека. А к концу года здесь завершится строительство одного из самых лучших детских садов в нашем городе.

Подробную информацию о проектной декларации, обо всех акциях и предложениях, действующих для потенциальных покупателей недвижимости в микрорайоне можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте Рябиновка55.рф