От коронавируса умерли 9 омских медиков

От COVID-19 умерли 9 медиков в Омской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Растет число омских медиков, смерть которых официально подтверждена от коронавируса. В перечне федерального проекта "Список памяти", куда посмертно заносятся врачи, умершие от COVID-19, уже более 700 фамилий. Среди них и 7 человек от Омской области: главврач Шербакульской центральной больницы, эндоскопист Горбольницы №1 Ерген Копин, хирург-травматолог из Тюкалинска Сергей Костерин, лаборант одной из омских МСЧ Екатерина Лютикова, медсестра Горбольницы №1 Ирина Сергеева, детский хирург из Нововаршавки Евгений Чехонадских и Наталья Яштина - заведующая кардиологическим отделение областной клинической больницы.

Со ссылкой на региональное отделение фонда социального страхования РФ НГС сообщает о 9 медиках, скончавшихся в Омской области от коронавируса с начала пандемии. Их родным выплачены компенсации. Ситуация с COVID-19, тем временем, в регионе обостряется.