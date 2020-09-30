Смотри бесплатно всей семьей «Семейка бигфутов» в кинотеатре «Слава»!

Кинотеатр "Слава" и новостной Инстаграм-канал "Pressaomsk" запустили конкурс!

Кинотеатр СЛАВА - это сочетание нового уровня кино и новейших технологий!

В репертуаре кинотеатра Вы обязательно найдете фильм по душе, будь то комедия, триллер, блокбастер или же мелодрама. Для особо избирательных и искушенных предлагаются интеллектуальные и авторские новинки кино, которые найдут глубокий душевный отклик у людей мыслящих неординарно.

Мы приготовили для Вас отличную возможность всей семьей пойти на премьеру семейной комедии "Семейка бигфутов" в кинотеатр "Слава" совершенно бесплатно!

Выиграй 4 билета в кинотеатр и большое ведро попкорна!

Розыгрыш билетов состоится 30 сентября. Успей принять участие!

Подробные условия участия опубликованы в новостном Инстаграм-канале @pressaomsk

Победитель будет выбран случайным образом 30 сентября 2020 года с помощью сервиса @lizaonair. Результат будет опубликован в сторис и под постом розыгрыша.

Желаем вам удачи и приятного просмотра!

Реклама 6+