Смотри бесплатно всей семьей «Семейка бигфутов» в кинотеатре «Слава»!

Кинотеатр "Слава" и новостной Инстаграм-канал "Pressaomsk" запустили конкурс!
Кинотеатр СЛАВА - это сочетание нового уровня кино и новейших технологий!
В репертуаре кинотеатра Вы обязательно найдете фильм по душе, будь то комедия, триллер, блокбастер или же мелодрама. Для особо избирательных и искушенных предлагаются интеллектуальные и авторские новинки кино, которые найдут глубокий душевный отклик у людей мыслящих неординарно.
Мы приготовили для Вас отличную возможность всей семьей пойти на премьеру семейной комедии "Семейка бигфутов" в кинотеатр "Слава" совершенно бесплатно!
Выиграй 4 билета в кинотеатр и большое ведро попкорна!
Розыгрыш билетов состоится 30 сентября. Успей принять участие!
Подробные условия участия опубликованы в новостном Инстаграм-канале @pressaomsk
Победитель будет выбран случайным образом 30 сентября 2020 года с помощью сервиса @lizaonair. Результат будет опубликован в сторис и под постом розыгрыша.
Желаем вам удачи и приятного просмотра!
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