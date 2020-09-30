Омич ударил водителя маршрутки по лицу за долгое ожидание транспорта

Очевидцы говорит, что транспорта пришлось ждать 40 минут.

В соцсетх омичи поделились историей, свидетелями которой стали в утро понедельника. В маршрутке №503, которая курсирует от СТЦ "Мега" до пос. Загородный, чуть не разгорелась драка между водителем и пожилым пассажиром.

Одна из свидетельниц рассказывает, что транспорта долгое время не было, и пенсионер, не выдержав ожидания, ударил водителя по лицу, когда выходил из салона. Водитель не стал затевать драку, но долго оскорблял мужчину.

- А что делать? Как не материться? - ответил водитель на возмущения пассажиров, недовольных его поведением. - Он меня по лицу ударил. Ну давайте я его побью тоже. Как я его ударю-то, он же пожилой.

В комментариях омичи не одобрили поведение обоих, но сошлись во мнениях, что с общественным транспортом в городе действительно есть проблемы.