Стало известно, куда будут ходить электрички из Омска в 2021

В правительстве утвердили схему движения железнодорожного транспорта в Омской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске глава министерства строительства Антон Заев подписал приказ, утвердив маршруты по которым будет ходить железнодорожный и водный транспорт в Омской области в следующем году. В документе говорится об 11 маршрутов для электричек и 2 для водного транспорта.

По железной дороге омичи смогут попасть в Исилькуль, Называевск и Москаленки. Обещают функционирование маршрутов:

- Омск-Иссилькуль

- Омск-Называевск

- Омск-Колония

- Омск-Иртышское

- Омск-Москаленки

- Омск-Калачинская

- Московка-Любинская

- Московка-Лузино

- Московка-Выходная

- Называевская-о.п. 2506км

- Иссилькуль-п.п.2742км

По Иртышу из Омска будут курсировать всего два маршрута:

- Большая Тебендя (Паново) - Кайсы

- Центр - Зеленый берег