Стало известно, куда будут ходить электрички из Омска в 2021

В правительстве утвердили схему движения железнодорожного транспорта в Омской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Омске глава министерства строительства Антон Заев подписал приказ, утвердив маршруты по которым будет ходить железнодорожный и водный транспорт в Омской области в следующем году. В документе говорится об 11 маршрутов для электричек и 2 для водного транспорта.
По железной дороге омичи смогут попасть в Исилькуль, Называевск и Москаленки. Обещают функционирование маршрутов:
- Омск-Иссилькуль
- Омск-Называевск
- Омск-Колония
- Омск-Иртышское
- Омск-Москаленки
- Омск-Калачинская
- Московка-Любинская
- Московка-Лузино
- Московка-Выходная
- Называевская-о.п. 2506км
- Иссилькуль-п.п.2742км
По Иртышу из Омска будут курсировать всего два маршрута:
- Большая Тебендя (Паново) - Кайсы
- Центр - Зеленый берег