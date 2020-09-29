Омские грибники встретили в лесу лису

Фото: vk.com/omskmushroom

В этом году в Омской области осень выдалась особенно урожайной на грибы. Почти во всех районах региона местные жители находят подберезовики, белые грибы, лисички и опята. Результатами тихой охоты грибники делятся в соцсетях.

На днях появились фото не только собранных груздей, но и неожиданной гостьи, которая появилась из леса. Понаблюдать за людьми вышла лисица. Судя по всему, она получала явное удовольствие от общения и совершенно не собиралась ретироваться.

Автор снимка рассказывает, что любопытное животное он встретил в районе Красноярки.