Из-за аварии детский сад в Омске остался без отопления

Несколько дней дети ходили в детский сад без отопления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из пабликов соцсетях омичи пожаловались на отсутствие тепла в детском саду №77 в районе Нефтяников. Родители беспокоятся о том, что погода становится только холоднее, а в дошкольном учреждении четвертый день нет отопления. Его отключили еще в прошлую пятницу, 25 сентября.

- Дети спят по 2 часа в холодных кроватях, это приведёт к пневмонии, - отмечает автор поста.

В пресс-службе мэрии отметили, что в детском саду ранее было тепло, но из-за аварии на сетях его подача прекратилась.

- Сегодня вечером повреждённые участки будут отремонтированы ресурсоснабжающей организацией и с завтрашнего дня процесс подачи тепла будет полностью восстановлен детском саду, - заверили обеспокоенных родителей представители мэрии.