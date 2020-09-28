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Омичу, станцевавшему на видео для своей подруги, грозит уголовное дело

Во время съемок ролика он покалечил чужое авто
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Нарушителя вычислили по видео.

Нарушителя вычислили по видео.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

21-летний житель Омска напился и устроил концерт для своей подруги. Правда, место для это выбрал спорное. Дебошир забрался на чужое «Шевроле», припаркованное на бульваре Зеленом на Левобережье, и устроил на автомобиле танцы. Приятельница молодого человека снимала все происходящее. После этого они не придумали ничего лучше, как выложить эту улику на самих себя в интернет.

Теперь танцору грозят уголовное дело и до двух лет колонии. Кроме того, придется компенсировать владельцу авто в общей сложности 89 тысяч рублей – за разбитое лобовое стекло и помятую крышу.

– Участковый уполномоченный полиции в ходе поквартирного опроса установил свидетелей и очевидцев, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Они рассказали, что к происшедшему причастен гость одного из жильцов дома. 21-летнего жителя Советского округа задержали. Молодой человек признался, что смутно помнит события ночи, проведенной с друзьями в Кировском округе, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения.