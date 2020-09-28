В Омске продлили перекрытие улицы Перелета из-за строительства дроги-дублера

В Омске продлили перекрытие улицы на Левобережье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Левобережья в Омске с нетерпением ждут окончания работ на дороге-дублере для улицы 70 лет Октября. Также неудобства доставляет и перекрытие улицы Перелета. Это было сделано для удобства подъезда строительной техники. Сегодня в пресс-службе администрации Омска сообщили, что перекрытие продлят.

- Закрытие движения по улице Перелета на участке от дома 22 корпус 1 до дома 19 и по улице Крупской от улицы Перелета (дублер) до транспортной развязки по улице Перелета всех видов транспорта будет продлено до 19 октября 2020 года, - приводят в пресс-службе слова представителей подрядчика ООО "СтройТраст".

На этому участке сохранятся уже действующие изменения в маршрутах общественного транспорта. Саму дорогу-дублер должны сдать до 15 декабря 2020 года.