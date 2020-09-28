Павел Рассомахин: «У каждого из нас есть своя машина времени: достаточно открыть любой свой фотоальбом»

Главную роль в сериале сыграл Гарик Харламов, чей персонаж поручик Рыльский попадает из 1812 года в наше время. А случилось все по вине молодого ученого из Москвы, который изобрел машину времени и переместил гусара в 2020 год. Его роль сыграл Павел Рассомахин. В интервью актер рассказал о новом проекте ТНТ и о том, почему главным на площадке было — хорошенько отсмеяться

В новом сериале «Гусар» вы играете молодого ученого, изобретателя машины времени. Расскажите о нем, вы сами нащупали этот образ?

Мой персонаж - Дмитрий Журавлёв. Изобретатель, которого поглотила идея создание машины времени. Желая воплотить свой масштабный замысел, он перестаёт обращать внимание на такие вещи как: еда, сон и... личная жизнь. В итоге он даже не замечает, что с ним разводится жена. Самое сложное для меня в роли Мити было органично состыковать большой ум героя и абсолютно глупейшие поступки. Как так? Ключик нашёл в его тотальном погружении в свои увлечения, как бывает у детей. Увлекаясь деталями, Митя все время теряет общую картину и совершает идиотские поступки.

Ваш герой одержим работой и личная жизнь уходит на второй план. Вы согласны, что первым делом, все-таки, самолеты?

Я сам, хоть и азартный в работе, но понимаю, что семья в любом случае на первом месте. К этому же пониманию приходит и Митя, но, к сожалению, с опозданием.

Вы лично сами верите, что путешествия во времени возможны? Может быть люди из будущего среди нас, находятся здесь, как обычные туристы?

Стивен Хокинг официально устроил вечеринку для путешественников во времени и назначил дату на прошедший день, на которую никто так и не пришёл. Но и он же утверждал, что путешествия во времени все-таки возможны, хотя и очень опасны для всего пространства — времени. У каждого из нас есть своя машина времени: достаточно открыть любой свой фотоальбом. И это понял мой персонаж - Митя. Гоняясь (буквально) за прошлым, он потерял свое настоящее и будущее в лице Кати.

Все ли у вас получалось на съемочной площадке, не возникало каких-нибудь проблем? Может быть никак не удавалось сделать какой-то дубль или же были сложные технические моменты?

Были очень непростые смены в физическом и моральном смысле: разбивали с нами автомобиль, топили в канале , взрывали, кидали в глаза перец, били палками. И почти все мы делали без дублеров. Мы хоть и уставали, но общее единение с группой и чувство юмора нас спасало. Самым неожиданным было то, что пришлось целоваться с головой манекена и зелёным шаром для хромакея. Не то, чтобы я был против, просто не ожидал, что на этом будет строиться романтическая сцена. Всё это было необходимо для графики, конечно, но было довольно необычно признаваться в любви зелёному шару.

Какие отношения у вас сложились с Гариком Харламовым?

Для меня он, как старший брат - всегда поддержит, подшутит и научит новым крепким словцам.

Говорят, что находится в кадре с Гариком очень тяжело, постоянно раскалываешься. Вы как с этим боритесь на съемочной площадке?

Первый дубль практически всегда в "архив". Смеёмся всей группой. И это вполне здоровое понимание, что надо "отсмеяться", чтобы потом чувствовать себя легко. Хотя из этих "архивов" у нас сложилась отдельная и очень весёлая серия о том, как снимался сериал. Туда вошли почти все цензурные оговорки и курьёзы на площадке.

Часть съемок проходила на улицах Москвы. Как реагировали прохожие?

Был случай, снимали сцену во дворе, в которой гусар рубил игрушечных зверей на детской площадке (разумеется все это было специально подготовлено постановщиками и настоящая детская площадка не пострадала). И во время одного из кадров прибежали "наводить порядок" мужики навеселе, которых сильно возмутила порча общественного имущества. Но все окончилось мирно - они подходили и кричали ровно до того момента, пока на их глазах Гарик не отрубил саблей голову искусственному медведю.

Если бы у вас была возможность попутешествовать во времени, то в какую эпоху вы бы отправились и почему?

В принципе, мне достаточно комфортно в своём времени. Но если бы и отправился - то в Средневековье. Посмотреть, с чего брали начало все сложные вещи, потому как в наше время мы умеем лишь пользоваться готовым и не разбираемся ни в чем. Ну и вообще - всегда тянет туда, где меньше всего шансов на выживание. Разумеется, в возможностью в любой момент вернуться.

«Гусар», с 5 октября в 19:00 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+

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