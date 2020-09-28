Омичи пожаловались на месиво из грязи на месте газона

Фото: «ЧП Омск»

Картина, которую ежедневно видят жильцы домов на улице 70 лет Октября в районе остановки «Улица Дмитриева», больше напоминает бездорожье где-то в глухой тайге, а не центр Левобережья.

Горожане вынуждены пробираться к остановочному павильону через непролазную грязь. Как выяснилось, когда-то на этом месте был газон. Но траву уничтожили постоянно останавливающиеся в этом месте машины.

После осенних дождей земля превратилась в месиво, фото которого выложили в соцсетях. Комментаторы под этим постом сетуют, что им негде оставлять свои авто и предлагают сделать там цивилизованную парковку.