В Омске будут судить бывшего завкафедрой Медакадеми за взяточничество

Преподаватель признал, что брал взятки со струдентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском суде рассмотрят дело бывшего заведующего кафедрой в Медицинской Академии. Прокуратура Омской области обвиняет мужчину во взяточничестве.

По информации пресс-службы ведомства, преподаватель брал взятки со студентов с 17 июня 2018 года по 2 сентября 2019 года. За это время он получил 60 тысяч наличными и дорогой ноутбук, стоимость которого оценили более чем в 50 тысяч рублей.

Бывший завкафедрой признался в преступлении только частично. В даче взяток также подозревают двух бывших студентов, которые свою вину не признают. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска.