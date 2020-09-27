В Омской области завершены поиски Ольги Шель

Фото: «Лиза Алерт»

39-летняя Ольга Шель провела в промозглом лесу под проливным дождем и ночной температуре в +2 градуса двое суток и смогла выжить. Женщина изо всех сил боролась за спасение ради того, чтобы вернуться домой к своему маленькому ребенку.

Ольга пошла за грибами и заблудилась в лесу возле деревни Орловки Саргатского района. Поиски сильно осложняли ветер и влажность. Искать человека «на голос» в мокром лесу – всегда лотерея. Звук в таких условиях разносится по непредсказуемой траектории, объясняют омские представители отряда «Лиза Алерт».

Позже и сама Ольга расскажет: слышала, как ее зовут, но не могла понять с какой стороны доносятся голоса поисковиков. За время бесконечных скитаний по бурелому и заболоченным зарослям, грибница сильно повредила ногу. Она даже видела приземлившийся на пашне вертолет с искавшими ее людьми, но из-за травмы не успела добежать – он улетел без нее.

И вот через двое суток поисков, когда надежда найти замерзшего человека практически растаяла, Ольга смогла сама выйти к спасателям на звук их выстрела. Найденная пообещала никогда больше не ходить в лес.