Омичей напугала массовая вырубка деревьев в Советском парке

Фото: «Омск Live»

Омичи, гулявшие в воскресенье, 27 сентября, по Советскому парку, стали свидетелями пугающей, на первый взгляд, картины. Там массово кронировали и вырубали старые тополя. Фото происходящего очевидцы выложили в паблике «Омск Live».

Одни комментаторы считают, что мера это необходимая и вынужденная – иначе отжившие свое деревья просто начнут падать. Другие переживают, что на этом месте могут построить очередной ТЦ, как это уже произошло недавно в парке 30-летия ВЛКСМ.

Фото: «Омск Live»

Ясность в ситуацию внесли представители мэрии.

– В связи с неоднократными жалобами посетителей в администрацию парка на аварийно опасные деревья на территории идет кронирование и вырубка тополей, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Работы согласованы с комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Отметим, что в этом году в Советском парке планируется высадка 40 деревьев (туи и сирень).