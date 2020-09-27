Жительница Омской области нашла у себя во дворе расчлененный труп в садовой тележке

Следственный комитет уже завел уголовное дело об увийстве.

Жуткий инцидент произошел в селе Карасук Крутинского района. Местная жительница, вернувшись домой, увидела страшную картину в своем дворе. В садовой тележке лежали останки расчлененного человека.

Вскоре выяснилось, что к жестокой расправе над собутыльником причастен 57-летний муж сельчанки. После убийства он расчленил труп, пытался его вывезти и спрятать. Но не успел сделать этого до прихода благоверной. На допросе мужчина рассказал, что остальных подробностей просто не помнит, потому что накануне был сильно пьян.

Следком уже завел уголовное дело об увийстве.

– Следователями проведен осмотр места происшествия и обнаружения тела, изъяты вещественные доказательства и предполагаемые орудия убийства, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению точной причины смерти потерпевшего, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин убийства. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.