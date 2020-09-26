Омская область вошла в число регионов, где прирост заболевших коронавирусом не превышает 5%

В Омской области ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал последние данные за неделю.

– В 55 регионах России (это три пятых от всех субъектов РФ, за неделю их количество уменьшилось на 2) процент прироста заболевших не превышает 5%. Это наиболее благополучные территории, – говорится в сообщении ИЦК. – Из регионов СФО сюда входят Новосибирская, Омская, Иркутская области, Красноярский, Алтайский край, а также Республика Тыва.

25 сентября «антилидерство» среди регионов РФ по уровню прироста заболевших COVID-19 остается у Севастополя — 23%. На 2-м месте — Республики Крым и Алтай (по 16%). 3-е место у Республики Удмуртия (14%).

Самую положительную статистику в России демонстрируют сразу 7 регионов, где за истекшую неделю заболевших стало больше всего на 2%. Среди них Чечня и Ненецкий АО.

В ТОП-20 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят 2 сибирских: Иркутская и Новосибирская области.