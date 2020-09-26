На видео попал серьезный пожар на окраине Омска

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Крупный пожар случился в пятницу, 25 сентября, в частном секторе на окраине Омска.

– В 18.30 поступило сообщение о пожаре по улице 24-й Северной, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горел частный дом. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. На момент прибытия пожарных горела крыша по всей площади с переходом на кровлю рядом стоящего строения. Работали 10 единиц техники и 46 человек.

Также сообщается, что в 19.14 огонь локализовали, в 19. 28 ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 21.46.

По предварительным данным, в результате ЧП есть пострадавшие. Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.