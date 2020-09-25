«Вы хорошие люди»: Навальный поблагодарил медиков омской скорой, спасших ему жизнь

Алексей Навальный сказал «спасибо» медикам за подаренный ему шанс на спасение. Фото: Instagram.com

Алексей Навальный, к счастью, уже начал приходить в себя после ЧП, случившегося с ним в самолете по пути из Томска в Москву. Воздушное судно с политиком на борту экстренно приземлилось в омском аэропорту, где уже ждал реанимобиль. Благодаря быстрой реакции всех, кто помогал ему сохранить жизнь в эти первые страшные минуты, Навальный получил шанс на спасение. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

– Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имен их не знаете. У меня как раз такой случай , – пишет Алексей Навальный. – После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы еще устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые – так вышло – сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». [...] пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.