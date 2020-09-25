1 108 человек продолжают болеть коронавирусом в Омске

Количество новых заражений на этой неделе значительно выросло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые данные коронавирусной статистики в регионе опубликовал омский минздрав. Количество новых заражений продолжает держаться на довольно высоком уровне, сегодня зафиксировали 76 новых случаев, всего с начала пандемии в регионе заболело 10 597 человек.

Справились с болезнью за сутки 64 омича. Всего с начала пандемии медики выписали 8 916 пациентов.

К сожалению, число летальных случаев увеличилось на 3 и составило 284 с начала пандемии.

Всего под наблюдением медиков продолжают оставаться 1 108 человек, выписались уже 55 769 пациентов.

Активнее вирус стал распространяться в районах Омской области, картина распространения новых случаев выглядит так: Омск – 59 новых случаев заражения COVID-19, Азовский район – 5, Омский, Саргатский, Исилькульский, Одесский районы – по 2, Кормиловский, Полтавский, Русско-Полянский, Колосовский районы – по одному новому пациенту.