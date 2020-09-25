Солдата, погибшего во время Великой Отечественной, с почестями похоронили на родине

С утра в зале Боевой Славы Большеуковского музея-заповедника «Московско-Сибирский тракт» было многолюдно – большеуковцы пришли проститься с земляком – участником Великой Отечественной войны Зайченко Андреем Алексеевичем. Останки пропавшего без вести в августе 1941 года красноармейца найдены украинским поисковым отрядом на территории с. Толстолес Черниговской области (Украина) и опознаны по сохранившемуся фрагменту его комсомольского билета.

Общественностью Большеуковского района проведена большая работа по поиску родственников солдата, однако найти их не удалось - Андрея Зайченко призвали в армию в 1939, ему был 21 год, и он еще не успел создать свою семью. Старожили деревни Савиново, малой родины солдата, не помнят никого больше с фамилией Зайченко. Тем не менее, отдать дань памяти воину-земляку пришли благодарные большеуковцы.

На траурном митинге у мемориала Славы собралось много людей. У вечного огня, у гроба с останками солдата в почетном карауле застыли юнармейцы. К собравшимся обратились представители общественности, глава района.

Председатель районного Совета ветеранов Надежда Клещенок:

-В районе сегодня событие исторической значимости. Обретет покой в родной земле еще один из наших солдат-земляков. От души благодарю всех, кто принял участие в подготовке этого мероприятия. Мы не нашли пока родных солдата, но будем продолжать поиск.

Почетный житель Большеуковского района, труженик тыла Виктор Эдуардович Берзин:

-С высоты минувшего времени все зримее величие подвига солдат, отстоявших нашу землю от коричневой чумы. Этот день останется в нашей памяти навсегда. Вернулся наш земляк домой, мы отдадим ему должное. Величие Победы не будет забыто. Низкий поклон поисковикам - самоотверженным людям, которые не жалея времени и сил ведут благородную и необходимую всем нам работу. Низкий поклон нашим солдатам, павшим с честью за нас. Мы никогда не забудем вас, наши герои-земляки.

Александр Иванович Лонский, руководитель поискового отряда «Звезда» села Желанное Одесского района:

-Сегодня знаменательный день в истории вашего района. Солдат вернулся с фронта. Общими усилиями многих людей останки солдата вернулись на родину. Сегодня мы провожаем в последний путь вашего земляка. Хочу поблагодарить администрацию района – 13 лет занимаюсь поисковой работой и впервые на моей практике, что без родственников проводится перезахоронение. Нет родственников, но удивительно: так много людей пришло. Мира и процветания Большеуковской земле, где так умеют чтить память своих солдат.

Сергей Казначеев, глава Большеуковского района:

- Сегодня мы отдаем почести солдату, погибшему 79 лет назад. В списке пропавших без вести стало одной фамилией меньше. Сколько еще наших земляков осталось в чужих землях? Мы будем продолжать их ждать. Благодарю неравнодушных людей –поисковиков, кто помог нашему солдату обрести покой на родине.

Красноармейца Андрея Зайченко похоронили на родине со всеми гражданскими, военными, православными почестями. Его могила – у стены кладбищенской часовни.