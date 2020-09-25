У омички сорвался отдых в Крыму из-за мошенников

Омичка отдала деньги аферистам из Краснодара за отдых в несуществующем отеле Крыма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летняя омичка решила рискнуть и забронировала номер в отеле Крыма. Женщина зачем-то перевела сразу всю требовавшуюся сумму – 32 тысячи рублей. Ближе к дате выезда она попыталась связаться с принимающей стороной, но телефон «отеля» не отвечал, а его сайт перестал существовать.

Женщине пришлось экстренно покупать место в другой гостинице, чтобы хотя бы отпуск не пропал даром. Приехав на место, она сходила по адресу предыдущего «отеля». выяснилось, что там находится давно заброшенный и необитаемый детский лагерь.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Уже установлено, что телефонные номера, указанные на сайте, зарегистрированы в городе Краснодаре, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

В связи с происшедшим омские полицейские разместили инструкцию для будущих туристов, как не попасть в такую ситуацию. Вот основные правила:

1. Пользуйтесь только проверенными сервисами бронирования, у которых есть сайт, отзывы и«живые» страницы в соцсетях с большим количеством подписчиков.

2. Насторожитесь, если оплата бронирования возможна только через электронный кошелек или деньги необходимо переводить на банковскую карту. С большой вероятностью вы попали на подставной сервис.

3. Будьте внимательны, если цены за услуги ниже рыночных в три и более раз.