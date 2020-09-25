Дорожники в Омске сутки откачивали воду с затопленных ливнем улиц

Дождь шел почти сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Практически целый день шел дождь в Омске. Непогода не прошло бесследно для города. Жители жаловались: многие улицы напрочь затопило. Из-за отсутствия ливневок вода скопилась на дорогах. Затопило улицы Рокоссовского, Фугенфирова, Дианова, Лобкова, Рождественского, Серова, Невского, Гашека, Радищева, Малиновского, Заозерную, Волховстроя и многие другие.

Везде работали омские дорожники. Они откачивали воду с улиц после дождя. По информации мэрии, за сутки откачали более 280 кубометров воды. Работу выполняли бригады дорожно-эксплуатационных участков Управления дорожного хозяйства и благоустройства, задействовано было семь единиц спецтехники.

В ближайшую неделю синоптики обещают, что дождей больше не будет.