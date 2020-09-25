На видео попало, как омичке стало плохо с сердцем из-за хамства сотрудников энергосбыта

Женщина отказалась от вызова скорой помощи. Фото: Александр ГЛУЗ

Омичи запечатлели на видео, как женщине стало плохо в очереди в Энергосбытовой компании. Инцидент произошел в отделении на улице Карла Маркса 41/15. Как сообщают очевидцы, омичке стало плохо после того, как она несколько раз получила отказ в помощи от сотрудников компании, вдобавок кто-то из операторов нахамил женщине.

- Сотрудники даже скорую вызвать не стали! Люди к ним по три-четыре раза приезжают, а реакции ноль. Вот результат, - сетует автор видео.

В комментариях омичи сочувствуют женщине и активно стыдят того, кто снимал.

- Лучше бы помог, а не снимал. Как говорится, есть 2 типа людей, одни катят этот мир, другие бегут рядом и кричат: куда катится этот мир! Вот вторых все больше и больше, - пишут неравнодушные горожане.

Также омичи делятся своим опытом общения с Энергосбытовой компанией и не удивляются, что омичке стало плохо из-за неразберихи в платежах.

- Согласна, бардак!!! Какие- то непонятные перерасчеты в квитанциях, смены собственности, которыми работники и объясняют эти перерасчеты и что самое непонятное, разговор с оператором часто обрывается, из- за чего нужно опять ожидать дозвона полчаса. В результате попадаешь на другого оператора и нужно заново делать все сверки, - рассказывают омичи.