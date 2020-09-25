На фонари на Красноярском тракте в Омске потратят 42 миллиона

Финансирование на освещение выделят из федерального бюджета. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Красноярский тракт в Омске обещают осветить в следующем 2021 году. Об этом рассказал директор департамента строительства администрации Омска Александр Мякинин на заседании комитета по финансовым вопросам.

Мякинин отметил, что новая линия освящения будет проходить от проспекта Королева до границы города. Уже заключили договор с компанией, которая будет заниматься проектированием. Общая стоитость новых фонарей составит 41,9 миллионов рублей, но городской бюджет внесет только 5,8 миллионов рублей. остальные 36,1 миллион поступит из федерального бюджета по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".