Омичи пожаловались на новые ямы после ремонта на Горбатом мосту

В мэрии обещают, что подрядчик исправит замечания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В соцсетях автовладельцы из Омска поделились записью с видеорегистратора, где видно, какого качества асфальт на Октябрьском мосту, который в народе прозвали "Грбатый". Омичи негодуют из-за новых ям, которые активно появляются на дороге, хотя мост совсем недавно ремонтировали.

- Появились ямы на НОВОМ АСФАЛЬТЕ, латки сделанные пару месяцев назад уже рассыпались, перед стыками асфальт выкрошился, НАНО технологии по качеству показали себя. Зимой асфальт сбежит, - пишет автор поста.

Действительно, на кадрах видно, что машину подбрасывает в местах стыков частей моста, в асфальте есть ямы, вокруг которых рассыпана асфальтовая крошка. В комментариях люди негодуют из-за плохого качества ремонта дороги.

- Каждый день там проезжею. Ямы появились уже не третий день после ремонта! - делится наблюдениями другой омич.

Омичи пытались обратиться к властям за объяснениями, но четкого ответа не получили. Фото: ВКонтакте

Один из автолюбителей поделился в комментариях перепиской с Омской мэрией, где он жаловался на проблему. В ведомстве ему ответили, что специалисты оценят качество дороги и, если нарушения будут выявлены, то подрядчик их устранит.

- Работы на Октябрьском мосту на данный момент не сданы, проводится лабораторное исследование уложенной асфальтобетонной смеси. На объекте работает стройконтроль, - заверили в пресс-службе мэрии.