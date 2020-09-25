ЧП на севере Омской области: в руках у ребенка взорвалась петарда

Мальчика с обширными ожогами и рваной раной руки увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несчастный случай с 10-летним школьником произошел в Тарском районе. Ребенок, оставшийся с братом без присмотра взрослых, решил поиграть. Он нашел дома петарду, но что-то пошло не так, и она взорвалась у него в руке.

– В районную больницу был доставлен мальчик с термическим ожогом грудной и брюшной клеток, рваная рана правой кисти, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – Стало известно, что ребенок зажег фитиль, а когда пиротехника заискрилась, испугался и пытался потушить ее. Затем выбежал во двор дома и не успел выбросить петарду – она взорвалась у него в руке. В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, оказана необходимая медицинская помощь и он отпущен домой. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мальчиком и его родителями.