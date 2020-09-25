Прокуратура проверит омского перевозчика, в чьей маршрутке пострадало три человека

Теперь перевозчика будет проверять прокуратура. Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омске возьмутся за проверку перевозчика, обслуживающего маршрут №54. Инициатором этого стала прокуратура Омской области. Поводом для проверки стало ДТП, которое произошло 22 сентября на съезде с моста имени 60-летия ВЛКСМ. Напомним, тогда водитель маршрутки столкнулся с внедорожником. Его машина загорелась, тушили ее две пожарные машины. Трое пассажиров получили травмы. По предворительным данным, виноват в аварии был водитель маршрутки.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки планируют оценить, насколько добросовестно перевозчик соблюдает требования, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.