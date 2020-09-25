«Дети идут, держась на забор»: Омичи жалуются на огромную лужу на подходе к школе

Фото: «ЧП Омск»

Омичи пожаловались в социальных сетях на настоящую полосу препятствий, которую приходится ежедневно преодолевать ученикам из школы № 21, расположенной на улице Володарского, 34б на Левом берегу.

– Каждый год дети идут в школу держась за забор, так как весной и осенью перед воротами огромные лужи, – рассказывает подписчица паблика «ЧП Омск». – Плюс это проезжая часть к домам расположенным рядом с данной школой, а зимой на этом участке гололед, который ни разу не посыпали песком. Вы ждёте пока случится несчастье? В любую минуту ученик школы может оказаться под колёсами машины. Можно же сделать вход в школу со стороны тротуары ул. Дергачева.