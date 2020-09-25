Тодоренко и Родригез спрячут двести долларов в каждом городе

29 сентября на «Пятнице» стартует новый сезон «Орел и решка. Россия». Ведущие сезона Регина Тодоренко и Тимур Родригез по традиции будут прятать бутылки с деньгами в городах, которые они посетят.

Но в новом сезоне зрители «Орла и решки» смогут найти не 100, а 200 долларов в каждом городе - ведущие будут прятать по две бутылки. Одну для зрителей эфира, а другую - для подписчиков TikTok-аккаунта «Пятницы».

Кроме того, в TikTok-аккаунте «Пятницы» будет выходить дополнительный контент к шоу - ведущие будут рассказывать о достопримечательностях городов, которые они посетят, в формате коротких видео в стиле TikTok.

Первый TikTok c координатами денежной бутылки появится в аккаунте «Пятницы» 29 сентября.

ПРЕМЬЕРА / Орел и решка. Россия / Тимур Родригез и Регина Тодоренко / 29 сентября, 18:00

Фото: «Пятница!», 16+

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