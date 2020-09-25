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Общество

На слежку за омскими водителями власти потратят 15 миллионов

Столько будет стоить новая камера на проблемном перекрестке
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Новый комплекс фотовидеофиксации установят до зимы.

Новый комплекс фотовидеофиксации установят до зимы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске обещают установить новый комплекс фотовидеофиксации на перекрестке улиц Конева и 3 Енисейская. Власти считают, что это поможет снизить аварийность на этом участке. Как сообщают в мэрии, камеры будут фиксировать проезд на красный, превышение скорости, разворот в неположенном мести, а также другие нарушения ДТП.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявили тендер на выбор подрядчика, который по условиям контракта должен будет установить камеры не позднее 20 ноября. На эти нужды готовы выделить 14,7 миллионов рублей.