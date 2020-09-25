В Омске на ограждения на дорогах и видеонаблюдение потратят 20 миллионов

В мэрии установили для потанциальных подрядчиков сжатые сроки выполнения работ. Фото: Влад КОМЯКОВ

О безопасности дорожного движения сразу на нескольких проблемных участках побеспокоились в омской мэрии.

Одним из объектов внимания стал перекресток улицы Конева и 3-я Еничейская на съезде с Метромоста. Там часто происходят авварии из-за несоблюдения правил дорожного движения. Там управление дорожного хозяйства и благоустройства приняло решение установить комплекс фотовидеофиксации. Он будет реагировать на превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения ПДД. Установка комплекса обойдется в 14,7 миллионов рублей.

Также в мэрии ищут подрядчика для установки ограждений на обочинах дорог. На их установку выделят 5,9 миллионов. Подрядчику придется выполнить работы на следующих участках:

- перекресток 6 Станционная - Новокирпичная

- Кирова (ост. "Омский Дом Дружбы")

- проспект Космический (ост. "ПО Автоматика")

- перекресток Иртышская набережная - Циольковского

- проспект Карла Маркса (от ул. Маяковского до ул. Потанина)

- 70 лет Окстября 12/1

- Дианова (ост. "Комкова")

- перекресток Химиков - Энтузиастов

- перекресток Волгоградская - Дергачева

Всего на дорожные работы выделят 20,6 миллионов рублей. Подрядчики должны будут завершить установку всех объектов не позднее 20 ноября, но их пока еще не нашли.