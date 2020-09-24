Стало известно, когда в Омск придут первые заморозки

Температура опустится ниже нуля уже на ближайших выходных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало недели было для омичей не самым приятным. Синоптики предсказывали штормовой ветер и ливни, которые властвуют на территории области уже вторые сутки подряд.

Скоро они закончатся, но на долго не потеплеет. В пятницу, по данным Обь-Иртышского УГМС, еще сохранится ветер с порывами до 18 метров в секунду, но осадки прекратятся. Потеплеет до +12. А вот на грядущих выходных по ночам столбик термометра будет опускаться до 0... -5 градусов. Днем погода останется довольно теплой примерно +8...+12 градусов.

По прогнозам синоптиков, начало октября в регионе будет солнечным, но морозным, а потом в Омск снова придут постоянные дожди.