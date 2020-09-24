Омский губернатор объявил о продлении льгот бизнесу, пострадавшему от пандемии

Ограничительные меры негативно сказались на экономике, но регион, по мнению Александра Буркова, с ударом справился. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Александр Бурков выступил с бюджетным посланием к депутатам ЗакСобрания. В докладе губернатор отметил, что пандемия коронавируса ударила больно по всем секторам экономики без исключения. Но Омская область выдержала этот удар.

- Пострадали все без исключения сектора экономики. Больше всего – ориентированные на потребительский спрос. Это непродовольственная торговля и услуги, социальное предпринимательство. Из-за моратория на проведение банкротств малый и средний бизнес в этих сферах еще числится, но под угрозой ликвидации находится каждый четвертый субъект, - сказал Бурков.

Именно поэтому малый бизнес будут поддерживать. Губернатор объявил о продлении льгот бизнесу.

- Считаю необходимым продолжить и налоговое стимулирование сектора малого и среднего предпринимательства. Во-первых, продлить налоговые льготы по упрощенной системе и налогу на имущество для наиболее пострадавших отраслей. Во-вторых, продлить на 3 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных ИП, - сказал губернатор.