Стало известно, кто стал главным режиссером «Пятого театра» вместо Никиты Гриншпуна

Максим Кальсин известен омичам как постановщик спектакля «Географ глобус пропил». Фото: «Пятый театр»

В «Пятом театре» открывается 30-й юбилейный сезон. На посвященной этому событию пресс-конференции журналистов обещают познакомить с новым художественным руководителем.

Впрочем, многим омичам Максим Кальсин, назначенный на эту должность, уже знаком как постановщик спектакля «Географ глобус пропил» – визитной карточки «Пятого театра».

Нового коллегу труппе представил директор театра Илья Киргинцев, который и сам назначен на пост только в августе.

Напомним, в отношении предыдущего руководителя, Никиты Гриншпуна, курировавшего в «Пятом театре» как административную работу, так и творческую часть, возбудили уголовное дело. Следком вменяет ему хищение крупной суммы, выделенной на декорации.

После этого театр не продлил с Гриншпуном договор, а его обязанности теперь выполняют два человека – директор и главный режиссер.

СПРАВКА:

Максим Кальсин окончил исторический факультет МГУ и Школу-студию МХАТ (режиссерская мастерская Камы Гинкаса), а также учился во ВГИКе (режиссерская мастерская Карена Шахназарова). На его счету театральные постановки в Москве, Магнитогорске, Екатеринбурге, Самаре, Сеуле (Южная Корея), Санкт-Петербурге, Хабаровске, Норильске, Омске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Новокузнецке, Петропавловске-Камчатском, Казани, Тюмени. Максим Кальсин неоднократный участник и лауреат региональных, всероссийских и международных театральных и кинофестивалей. С 2012 по 2019 годы работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Самый известный спектакль Максима Кальсина «Географ глобус пропил» получил большое количество побед: диплом «За лучший спектакль экспериментальной формы» фестиваля «Лучшая театральная работа» (Омск, 2011), диплом «За лучший спектакль» фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург, 2011), приз жюри «Бронзовая шапка Мономаха» фестиваля «У Золотых ворот» (Владимир, 2012), участие в фестивалях «Ново-Сибирский транзит» (Новосибирск, 2012) и «Пространство режиссуры» (Пермь, 2013) и др.